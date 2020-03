Pärnu rannafestivalide nimekiri sai täiendust: Weekendi tühimik on nüüd kindlalt täidetud

Kahepäevase festivali jaoks pannakse Valgerannale püsti kolm lava ning esineb üle 50 artisti. «Festival pakub parimaid artiste drum'n'bass'i, tekno, progressive house'i ja hardstyle-stiili fännidele,» lubas korraldaja. Festivaliala on üle 70 000 ruutmeetri.

Sonic Boom Festivali esimeste artistide seas kuulutati välja Briti muusikaprodutsent Wilkinson , kelle üks suuremaid hitte «Afterglow» on Youtube'is kogunud üle 71 miljoni kuulamise. Lisaks esineb Austria duo Camo & Krooked ja teknolegend DJ Rush USAst, kelle repertuaarist teatakse peohümni «Motherfucking Bass».

Lisaks eelmainitud artistidele saab selle suve suurimal tantsupeol kuulda artiste meilt ja mujalt, teiste seas esinevad Pärnus D-Block & S-Te-Fan, Ran-D, Sound Rush, Digital Mindz, High Maintenance & Also, J.Fernandes, Malus, MC Renegade, Myst, Orion, Slam, Bone, Mark Eva, Mean Teeth, Merimell ja Tarmo Paluoja. Nimekiri on veel täiendamisel.