Kaua võib? 6 kunagist telenägu, keda rahvas taga igatseb!

2004. aastal teleekraanilt kadunud legendaarne ankur Marite Kallasma põhjustas 2015. aastal sotsiaalmeedias tõelist rõõmutormi, kui naasis ETV 60. sünnipäeva puhul üheks õhtuks «Aktuaalse kaamera» diktoritoolile. Menu kirjutas, et Kallasma mõtles pakkumise üle lausa mitu päeva. «Ei ole kerge tagasi tulla,» tõdes ta «Vikerhommikule» antud intervjuus. Pärast 29 aastat ekraanil säramist töötas Marite Kallasma ETVs eetrinõustajana, ent 2011. aastal see koht koondati. Kuna rahva armastus Kallasma vastu pole tahtnud kuidagi raugeda, tehti talle pärast ETV 60. sünnipäeva ettepanek oma eelmisele ametipostile naasta.

90ndate lõpul jutu- ja meelelahutussaate «Kahvel» ühe saatejuhina tuntust kogunud Kiur Aarma hoiab tänasel päeval madalat profiili. Siiski pole mees teleilmast väga kaugele astunud ning hetkel on ta ETV saate «Hommik Anuga» üks toimetajatest. Lisaks on ta kätt proovinud ka muusikas, filminduses ja teatrilaval. Kiur Aarma on olnud mitmete dokumentaalfilmide produtsendiks ja stsenaristiks, 2014. aastani mängis kitarri ansamblis Lenna ning 2018. aastal sai ta maha oma esimese lavastajatööga teatris, kui etendus NUKU ja Vaba Lava «Enne meid oli veeuputus».

Seitsmel korral ETV parimaks naissaatejuhiks valitud Reet Oja šokeeris aastal 2001 nii oma kolleege kui ka fänne, kui otsustas ameti maha panna. Aasta hiljem lõi ta käima oma autorisaade «Unetus», mis jooksis ETV eetris kolm aastat. Alates 2006. aastast on naine olnud aga avalikkuse eest täielikult kadunud. Mullu augustis püüdis Marko Reikop ta Kadrioru roosiaias toimunud presidendi vastuvõtul paariks minutiks kaamera ette, kuid Reet Oja praeguste tegemiste asemel vesteldi hoopis Balti ketist. Mõni aeg tagasi sahistati, et Reet töötab konsultandina ning õpetab inimesi esinema.

2017. aasta sügisel koondati kõigi üllatuseks ERRi ridadest pikaajaline ankur Kadri Hinrikus . Naisele anti võimalus valida uudistetoimetuses endale sobiv roll senise ankruameti asemele, ent Hinrikus keeldus. Möödunud aastal asus ta tööle lasteajakirja Täheke toimetajana. Näitejuhtimise eriala õppinud telenägu on ka kirglik lastekirjanik ning tema teosed «Kui emad olid väikesed», «Et head haldjad sind hoiaksid» ja «Katariina ja herned» on olnud KULKA lastekirjanduse aastapreemia nominendid.

Pikaaegne «Aktuaalse kaamera» uudisteankur Monika Tamla lahkus teleekraanilt 2018. aasta kevadel. «20 aastat tööd teleekraanil on piisavalt pikk ja vastutusrikas aeg, et tunda vajadust uuteks väljakutseteks,» sõnas ta Menule ning lisas, et oli, on ja jääb ERRi patrioodiks ka nüüd, kui elu viib teda uusi võimalusi avastama. Tamla on viimased 2 aastat töötanud riigikantseleis tippjuhtide kompetentsikeskuse nõunikuna.