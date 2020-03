Karantiinist põgenenud Taani paar pandi puhkusele jõudes hotellituppa kinni

Millega aga eelmise nädala pühapäeval Madeira le jõudnud paar arvestada ei osanud, oli see, et Taani rahvatervise ametkonnad suhtlesid Portugali võimudega, vahendas Expressen.pt.

Kui paar end pahaaimamatult Funchali hotelli registreeris, said nad aga üllatuse osaliseks, kui neile teatati, et nad peavad oma hotellitoas kuni 15. märtsini karantiinis istuma.

On teada, et nende seisund on hea ja neil pole sümptomeid hoolimata sellest, et nad puutusid koroonaviirusesse nakatunud patsiendiga kokku.