Lauljatar Madison Beer lekkinud alastipiltidest: olin umbes 14, avastasin iseend ja oma seksuaalsust...

«Ma saatsin need pildid 14-aastaselt arvates, et võin teda usaldada, kuna olime teineteist juba aastaid tundnud ning üksteisele ka tundeid avaldanud.»

Ta sõnas ka, et need pildid ja videod on aastate jooksul korduvalt pinnale ujunud ja et need on jutuks tulnud nii tema tuttavate, sõprade, pereliikmete kui ka muusikaprodutsentide seas.