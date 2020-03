FOTO ⟩ Kas ka sinu naine näeb kodutöid tehes nii kuum välja nagu see «seksikas vanaema»?

Nimelt teatab naine, et vihmastel päevadel meeldib talle kodus olla, koristada ja asju parandada. «Ma olen katki, palun tee mind korda,» kommenteeris sedapuhku üks naise jälgijatest ta pilti.

Missikonkursi järel sotsiaalmeedias tuntuks saanud Stewartil on nüüdseks Instagramis juba 203 000 jälgijat. Kahtlemata mängib populaarsuses rolli ka see, et naine postitab endast rohkelt paljastavaid pilte.