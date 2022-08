CHUCK NORRIS ⟩ Mees või müüt? Kogu tõde märulitähe kohta, kes ajavat isegi sibulad nutma

Olgugi et Norris on kõva kristlane ning vaidleb ka evolutsiooniteoreetikutega, suutis ta oma isa kombel ikkagi abielu lahutada ning saada ka ühe abieluvälise tütre, kelle olemasolu alles aastaid hiljem selgus. 1998. aastal abiellus ta endast 23 aastat noorema modelli Gena O'Kelleyga, kellega tal on kaks last (2001. aastal sündinud kaksikud). Tal on nüüdseks vähemalt 13 lapselast.

Chuck Norris – kirjanik

Kas teadsid, et Chuck Norris on oma elu jooksul kirjutanud riiulitäie raamatuid? Kokku üheksa ning seda erinevatel teemadel, alustades võitluskunstidest ja memuaaridest ning lõpetades poliitfilosoofiaga, millest kirkaim oli kirjutis pealkirjaga «Black Belt Patriotism: How to Reawaken America». Nimelt on Norrisel omamoodi must vöö ka poliitikas ja patriotismis, sest näitleja on vanuigi kirglikuks vabariiklaseks hakanud, toetades Trumpi ja seistes vastu homoabieludele. Soovitame siinkohal siiski kergema kirjanduse juurde jääda ning tutvuda pigem näitleja viimase taiesega, milleks on Chuck Norrise 101 lemmikfakti raamat. Just nii – Chuck Norris avaldas 2009. aastal terve trükise oma lemmikutest naljadest, mis tema enda kohta käivad. Kui see pole kõige ehtsamalt chucknorrislik käik, siis mis üldse on? See mees on elav müüt.



Selle ilmekas tõestus – Norrisel on pikkust vaid 173 sentimeetrit. Aga tundub vaimusilmas hästi pikk, eksole?