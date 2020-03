Briti politsei uurib taas Dubai šeigi Mohammedi tütarde röövimist

Kohtuotsus on seotud šeik Al-Makotoumi ja ta eksnaise, 45-aastase Jordaania päritolu printsess Haya bint Al Husseini kohtuvaidlusega laste hooldusõiguse üle.

Printsess Haya põgenes koos kahe lapsega 2019. aasta suvel Dubaist Ühendkuningriiki, kus palkas advokaadi, et end šeigist lahutada ja laste hooldusõigus saada.

Lastehooldusõiguse kohtuasjas tuli ilmsiks, et printsess Haya põgenes eelkõige selle tõttu, et šeik on nii oma varasemast abielust tütarde kui nende kahe väikese lapse suhtes olnud vägivaldne.