Peekoni päästmine: siga neelas sammuloenduri ja tekitas põlengu

Tuletõrjujad said väljakutse 7. märtsil kell 14 paiku kohaliku aja järgi pärast seda, kui sammulugeja oli sea jämesoolest välja tulnud.

Selles Briti farmis jälgitakse sigade liikumist sammuloendurite abil, kuna need näitavad, et tegemist on vabalt liikuvate ökosigadega.