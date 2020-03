PILDID JA VIDEO ⟩ Karantiinis Veneetsia on muutunud kummituslinnaks

Uue koroonaviiruse SARS-CoV-2 põhjustatud haigus COVID-19 on Euroopas enim inimelusid nõudnud Itaalias ja ka nakatunuid on seal kõige rohkem, teatavad nytimes.com ja bbc.com.

Kui veel möödunud aasta lõpul kajastati Veneetsiat rahvusvahelises meedias sealse üleujutuse tõttu, mis võimaldas inimestel Püha Markuse väljakul ujuda, siis nüüd on linn suletud, sealt ei pääse välja ega sinna sisse.

Varem Veneetsia kubises turistidest, nüüd aga vaatavad vastu inimtühjad tänavad ja väljakud, jättes mulje kummituslinnast. Aegajalt on näha vaid patrullivaid sõdureid või linna desinfitseerivaid töötajaid.

Itaalia peaminister Giuseppe Conti allkirjastas 7. märtsil dokumendi, mille kohaselt Põhja-Itaalias Lombardias, Piemontes ja Emilia-Romagnas on karantiin kuni 3. aprillini. Seega ei pääse turistid sinna arvatavalt enne maid.

Veneetsia keskel asuv Piazza San Marco ehk Püha Markuse väljak oli varem rahvast täis, kuid nüüd ei liigu seal peaaegu hingelistki. Samuti ei sõida Veneetsia kuulsad gondlid. Ärid, kohvikud, restoranid ja muuseumid on suletud, et takistada uue koroonaviiruse levimist.

Veneetsias elab umbes 260 000 inimest, kes kõik on karantiini tõttu kodudes ja liiguvad vaid siis, kui on hädavajalik. Valitsuse käsu kohaselt on kätlemine, musitamine ja suudlemine keelatud, kuna uus koroonaviirus levib lähikontakti ja piisknakkusega.