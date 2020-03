Koroonaviiruse tagajärjel suri Iraani endine minister, kes 1979 võttis ameeriklasi pantvangi

Iraanis on uue koroonaviiruse nakkuse saanud üle 3500 inimese ja surnud on paarkümmend.

Maailma terviseorganisatsioon WHO kahtleb Iraani esitatud andmetes ja nende arvates on seal nii surnute kui nakatunute arv suurem.

Uue koroonaviiruse nakkuse on saanud kaheksa protsenti Iraani parlamendisaadikutest. Iraanis haigestunud võimukandjate seas on nii selle riigi aseterviseminister kui parlamendi asespiiker.

Iraanis on haiguspuhangu tõttu suletud koolid ja ülikoolid, tööaega on lühendatud, ära on jäetud spordi- ja kultuurisündmused, et takistada viiruse levimist.