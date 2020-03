Lihtsuses peitub võlu: Enrique Iglesias avaldas hiljuti sündinud pisitütre nime

Enrique Iglesias avaldas ajakirjale People antud intervjuus, et tütar sai nimeks Mary ning venepäraselt kutsutakse teda hellitavalt ka Mašaks. Peres kasvavad veel 2-aastased kaksikud Lucy ja Nicholas, kes on mehe sõnul oma väiksemasse õesse kõrvuni armunud. "Olin veidi hirmul, sest vanusevahe on kaks aastat. Mõtlesin, et kuidas nad küll reageerivad? Mul on ka kaks koera ehk mu kodu on kaootiline," seletas laulja.



Vene tenniseäss Anna Kournikova ja Enrique Iglesias on armuõnne nautinud alates 2001. aastast. Kaksikud Lucy ja Nicholas sündisid perre 2017. detsembris ning ka seda saladust varjati hoolikalt