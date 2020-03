Bill Clinton paljastab dokumentaalsarjas, miks ta astus Monica Lewinskyga salasuhtesse

Clintoni teatel oli tema presidendiajal surve Valges Majas nii suur, et ta otsis midagi, mis ta mõtted eemale viiks ja teda rahustaks, teatab dailymail.co.uk.

«Maailm minu ümber hakkas kokku kukkuma. Mul oli tunne, et osalen 15 tiitlivõistlusel, tegelikult oli võistlusi 30. Pidin leidma midagi, mis mu mõtted eemale juhiks. Pinge all võib nii mõndagi juhtuda,» teatas ekspresident.

Ta lisas, et iga inimese elus on hirmuhetki, kahtlemist, kõhklemist ja kartusi.

«Töötasin oma hirmudega aastaid, et neist vabaneda. Nüüd, vanemana, olen hoopis teine inimene, kui olin nooremana,» nentis Clinton, kes oli USA 42. president.

Bill Clintoni jaoks oli kõige hullem see, et kui tema ja Monica Lewinsky salasuhe avalikuks sai, siis pidi ta seda selgitama oma 18-aastasele tütrele Chelseale.

Sarjas on keskendutud Bill Clintoni abikaasale Hillary Clintonile, kelle elu jälgitakse ta ülikooliajast kuni 2016. aastani, mil ta kaotas presidendivalimised Donald Trumpile.

«See teraapia oli üks raskemaid asju, mida ma oma elus olen pidanud tegema, kuid see oli vältimatu. Me pidime selle läbi tegema enda ja oma tütre Chelsea pärast,» sõnas Hillary Clinton sarjas.

Hillary Clintoni arvates rikkus salasuhe mõtlematu noore naise elu ja tal on siiani märk küljes.

«Olen aastaid jälginud Monica Lewinsky elu ja nägin, et ta pingutas väga palju, et saada normaalne elu tagasi. Samas tuleks küsida, mis on normaalne,» jätkas Hillary Clinton.