Lapselapsele saadetud videosõnum päästis vanaema elu

See lugu oleks võinud võtta väga kurva pöörde, kui vigastada saanud vanaemal ei oleks õnnestunud oma telefoni kätte saada. See võttis vanaemal aega neli tundi. Seejärel salvestas nutikas memm videosõnumi , mille ta oma lapselapsele saatis.

Tegelikult ei olnud ka teised pereliikmed selle aja tegevusetuna istunud. Kõik otsisid kadunud vanaema, kuid lõpuks tõdeti, et just tänu naise nutikusele suutis ta end ise päästa.

Loo moraal, mida ka päästjad rõhutasid, on aga see, et kõik noored peaksid võtma südameasjaks, et oma vanematele sugulastele tänapäevaste nutiseadmete kasutusvõimalused selgeks õpetada, vahendas MC Jornal.