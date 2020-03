Noor ukrainlanna kohtas Tinderis oma 58-aastast ülemust... ja nad hakkasid käima

Youtube'i kanal Truly videos räägivad Texase osariigis, Ameerikas elavad Alyssa ja Rick sellest, kuidas nad Tinderis kohtusid ning vaatamata takistustele ja 36 aastasele vanusevahele, käima hakkasid.

200 töötajaga firma eesotsas olnud Rick hakkas Alyssaga Tinderis rääkima ja väidab, et ei tundnud alguses ära, et tegu oli sama neiuga, kes hiljuti tema juhitava firmaga liitus.

«Ma olin nagu: «mida sa mõtlesid? Me ei saa seda teha!»» kirjeldas Alyssa enda esialgset vastust oma ülemusele. Rickile jõudis siis kohale, et ta on neiu ülemus ja pakkus olukorra lõunasöögi ajal selgeks rääkida.