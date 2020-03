Kõmuräpist kaasaegse helikunstini: Tallinn Music Weeki tänavune programm sai lisa!

Üle Heli kureetud programmi Fotografiska keskuses on lisandunud Kanada audiovisuaalkunstnik Ian William Craig. TMW kauaaegse koostööpartneri, Briti plaadimärgi FatCat alamleibli 130701 ridadesse kuuluva artisti loomingut juhib püsimatuse narratiiv, mis käsitleb elu kui pidevat taasloomet. Trükikunsti vahetust füüsilisusest võlutuna püüab Craig luua helivälju, milles kehalist allakäiku kujutatakse omalaadse ülevuse allikana. Oma klassikaliselt koolitatud häält toetab ja töötleb ta endatehtud analoogsüntide ning mugandatud lintmakkide toel, luues hingematvalt kauneid allakäigukaskaade, milles masinate viperused määravad kogu esituse hapra kursi.

Erinevate Tubade Klubis aset leidev Eesti idapoolseima linna festivali Station Narva kava täienes lausa kahe esineja võrra. Lääne-Viru Ibizal ehk Võsul moodustunud räpigrupp 5MIINUST on kahtlemata Eesti kõige hedonistlikum ja kurikuulsam uusräpi kooslus, kellel tänaseks ette näidata nii rodu hitte kui ka EMA Aasta Artisti tiitel. Bändi kuuluvad räpparid Lancelot, Päevakoer, Estoni Kohver, Venelane ja biidimeister Põhja Korea, kes esinevad tumedate päikeseprillidega, üritades oma lava- ja argielu lahus hoida. Nelja islandlanna kooslus The Post Performance Blues Band on aga oma kodumaal tuntust kogunud lõbusa ja toore glamuuriga, üritades hiilguse kadu pühitseda, mitte vältida.