VARAJANE APRILLINALI? ⟩ Tampere uus spordihall saab tõeliselt «isase» nime

UROS on 2011. aastal loodud tehnoloogiaettevõte, mille peakontor asub Oulus. Neljapäeval avalikustati, et UROSe, kui meelelahutuskeskuse peasponsori nimi jääb areenile lepingujärgselt vähemalt kümneks aastaks. Firma nimi UROS on lühend inglise keelest - Universal Roaming Solutions.