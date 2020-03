Rootsi printsessi Estelle kool suleti koroonaviirusse nakatunud õpilase tõttu

Kooli juhid saatsid õpilaste vanematele teavituskirja, et alates 5. märtsist on kool mõneks ajaks suletud.

Osade õpilaste vanemaid häirib see, et kool ei teavitatud koroonaviiruse ohust varem.

Kooli vanemate klasside õpilased käisid hiljuti suusapuhkusel Põhja-Itaalias, kus on väga palju koroonaviirusse nakatunuid. Seega on nende pered kui ka koolikaaslased ohus.

Üks anonüümseks jäänud vanem ütles, et ei lubanud oma last Põhja-Itaaliasse ja jättis lapse juba möödunud aasta lõpul koduõppele. «Minu kõhutunne ei valetanud ja see aitas mul oma last kaitsta,» teatas vanem.