Tuntud Eesti rallifotograaf lõpetab: MM-sari on minu jaoks ammendunud!

Timo Anise esimene autoralli MM-sarja ralli akrediteeritud fotograafina oli 2008. aastal Rootsis. «See on olnud absoluutselt suurepärane teekond. Olen õppinud ja näinud väga palju,» ütleb Anis, kelle sõnul on kõik see muutnud teda inimese, kolleegi ja fotograafina.