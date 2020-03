Kas koroonaviirus viib jäähoki MMi Šveitsist hoopis Venemaale?

Rahvusvaheline jäähokiliit IIHF mõlgutab mõtteid MMi korraldamisest hoopis mujal. IIHFi juht Rene Fasel ütles, et laual on kaks varianti: Venemaa ja Valgevene.

Venemaa on juba teatanud, et on valmis maailmameistrivõistlusi korraldama.