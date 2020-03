Eesti esimene koroonaviirusesse nakatanu «Pealtnägijale»: olin juba Tallinna lähedal ja ehmatasin ära, et mis siis, kui mul on see?

ETV telesaate «Pealtnägija» Facebooki lehele postitati täna kiri, mille on kirjutanud mees, kel tuvastati möödunud nädalal koroonaviirus. Tegemist on Iraanist pärit inimesega, kes omab Eestis alalist elamisluba.

«Pealtnägija» postituses kirjutatakse ka, et ta on hetkel Lääne-Tallinna keskhaiglas ravil ja jõudsalt paranemas.

Elu24 avaldab katkendi kirjast muutmata kujul:

«Ma läksin Iraani tavapärasele reisile, et külastada oma pere. Kui ma olin Iraanis, siis valitsuse aruannete sõnul polnud koronaviirust Iraanis olemas, seetõttu ei näinud paljud inimesed mingit põhjust maski kasutamiseks või kuidagi teisiti sellega võitlemiseks. Kuid hiljem said kõik teada, et valitsus valetas ja varjas nädalaid teavet koronaviiruse riiki jõudmise kohta, ilmselt poliitilistel põhjustel.»

«Kui kuulsin esimestest kinnitatud juhtumitest Iraanis Qomi linnas, mis asub minu kodulinnast sadade kilomeetrite kaugusel, lahkusin viirusest hoidumiseks järgmisel päeval Iraanist. Läksin Türki, kus kolme päeva pärast oli mul lend Istanbulist Riiga. Olin kindel, et mul pole viirust, sest Türki sisenedes kontrollisid Türgi ametnikud kõiki Iraanist pärit reisijaid koroonaviiruse suhtes. Viibisin Istanbulis ja kõik oli tavapärane. Jälgisin uudiseid viirusepuhangu kohta Iraanis ja kuidas äkitselt nakatus nii palju inimesi.»

«Lennupäeval kuulsin oma perelt Iraanist, et kolm inimest on minu kodulinnas nakatunud. Seejärel hakkasin arvestama võimalusega, et võisin olla kokku puutunud viirusega. Isegi mõte sellest muutis mu närviliseks. Siis tekkisid mul mõned kuivad köhatused. Kolmetunnise Riia lennu ajal oli minuga veel kõik hästi, polnud mingit palavikku. Kui ma Riiga jõudsin, läksin esimese Tallinna bussi peale ja sel ajal olid mul üksikud kuivad köhatused.»

«Bussis läksin internetti, et uudiseid vaadata ja nägin šokeerivat videot Iraani asepeaministrist, kes köhis kõne pidamise ajal, vaid mõned tunnid enne, kui testid kinnitasid, et ta oli koroonaviirusesse nakatunud. Selleks ajaks oli mul tekkinud samasugune kuiv köha. Sellest tekkis mul arusaam, et mul võib olla viirus. Olin juba Tallinna lähedal ja ehmatasin ära, et mis siis, kui mul on see.»

«Esmalt mõtlesin, et lähen ikkagi koju ja järgmisel päeval haiglasse. Aga hiljem, kui tahtsin võtta takso kojuminekuks, mõtlesin, et kui mul tõesti on viirus, siis võin ka teisi nakatada. Nii otsustasin koju mitte minna ja helistasin numbrile 1220 ning küsisin nõu. Nad käskisid mul mitte haiglasse minna ja kutsuda kiirabi. Niisiis ootasin bussiterminalist väljas ja kutsusin kiirabi. Nad tulid kaitseülikondades ja viisid mind haiglasse. Mõni tund hiljem sain teada, et olen nakatunud. Sellest ajast peale olen isoleeritud ja pean ootama kuni viirus kaob.»