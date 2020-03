Harvey Weinsteini eksabikaasa tuttavad kirjeldavad, kuidas ta maailma raputanud seksiskandaali üle elas

Filmiprodutsendi endine abikaasa Georgina Chapman (43) soovis mehest lahutust mõned päevad pärast seda, kui väljaanne The New York Times kirjutas 2017. aasta oktoobris esimest korda kaheksast naisest, kes süüdistasid filmiprodutsenti seksuaalses väärkohtlemises.

Elu24 kirjutas möödunud nädalal, et Weinstein mõisteti süüdi vägistamises ja seksuaalses ahistamises. The Sun avaldas toona, et Weinsteini võib ees oodata kuni 25 aasta pikkune vanglakaristus.

Chapmani lähikondlased räägivad nüüd, et naine tunneb Weinsteini suhtes jälkust, vahendab väljaanne People.

«Ta oli šokeeritud ja tulivihane, kui ta sellest kuulis, eriti ka seetõttu, et see kõik jõudis avalikkuse ette. See oli tema jaoks alandav.»

Chapman ja Weinstein olid koos ligi kümme aastat, nende lahutus jõustus 2018. aasta jaanuaris, mil nad jõudsid varade jagamise osas kokkuleppele. Chapman teenis lahutusega kaheksakohalise summa.

Samuti on paaril kaks last, kelle hooldusõigused kuuluvad täielikult naisele. Weinsteini võikad teod panevad teda muretsema aga nende laste heaolu ja tuleviku pärast. «Ta ei teadnud mehe sellisest küljest midagi. Loomulikult on see talle laastavalt mõjunud. Ta muretseb väga oma laste pärast.»

Tuntud moelooja lähikondlane sõnab ka, et olenemata sellest, kuidas ja mis põhjusel nende abielu lõppes, on naine tänulik kooselust sündinud laste eest. «Vaatamata sellele, mida ta on pidanud läbi elama, on tal suurepärane karjäär ja kaks last, kes tema elu rikastavad,» sõnas ta.