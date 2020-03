Kas laulja Helen Adamson postitas Instagrami pildi, mis on «liialt paljastav»?

Kui ma seda pilti töötlesin, siis ma arvasin, et ma kas ei pane seda üldse ülesse või töötlen iseend kaetumaks, sest see on ikkagi liialt paljastav. Ja nõnda venis pildi ülesse panemine, nüüd saan aru, et põhjusega.⁠ ⁠☆⁠ Kuna ma olen viimasel ajal oma elu nõnda ümber korraldanud, et mul oleks aega niisama lugemiseks või mõne sarja vaatamiseks, siis jõudsin ära vaadata "Goop Lab"-i. Kõige enam puudutas selles sarjas mind osa, mis rääkis naiste seksuaalsusest ja kehast.⁠ ⁠☆⁠ Nimelt tuli mulle endalegi üllatuseks, et mul oli seda osa ebamugav vaadata. Ma sain aru, et kui minu jaoks on ebamugav näha naise alasti keha ning niivõrd avameelset käsitlust kehast ja seksuaalsusest ja kui ma ka enda keha tahan rohkem katta, siis olen ma järelikult endiselt mõjutatud sellest kuidas ühiskond naisi üle seksualiseerib.⁠ ⁠☆⁠ Keha või katmata nahk ei võrdu seksuaalsus. Ma ei taha tunda ebamugavust, ega panustada nendesse mõttemallidesse, mis naisi aastaid alla surunud on. Ma soovin täielikult omaks võtta seda mis on loomulik ja sündides kaasa antud, sest me ei pea häbenema mitte ühtegi osa iseendast!⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ #maldives #anantara #anantaraveli #maldivessun #anantaradveli #travel #instatravel #ocean #paradise #bluewaters #islandlife #nature #beautiful #maldiivid #blue #beach #wanderlust #travelgram⁠ #rainbow #vikerkaar #amazingsky #selfcare #selflove #recovery #wellness #love #life #motivation #healing #relax

A post shared by Helen Adamson (@helenadamson) on Mar 3, 2020 at 7:01am PST