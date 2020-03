Kanal 2 kevadhooaeg saab juba täna õhtul täiskäigu sisse!

Kell 20.00 alustab ajakirjanik Katrin Lusti uus dokumentaalsari «Surmavad naised», mis toob vaatajateni ausad lood Eesti naistest, kes on suutnud kustutada oma ema, isa, mehe või mõne juhututtava eluküünla.

«Minu jaoks on see suur asi, et sellised lood jõuavad teleekraanile, võib öelda, et mingis mõttes teeme Eestis teleajalugu. Meie väikeses riigis saada need naised rääkima on suur saavutus. Suur väljakutse meie meeskonnale,» räägib saate autor Katrin Lust.

«Surmavate naiste» saatejuht Katrin Lust. FOTO: Eero Vabamägi

Kuigi kõik need lood on erinevad, on neil siiski üks läbiv ühine muster – koduvägivald. «Kui kas või üks naine vaatab seda saadet ja mõtleb, et läheb vägivaldse mehe juurest ära, enne kui keegi surnuna lõpetab, on saade korda läinud,» lisab Lust.

Uus ülipõnev dokumentaalsari «Surmavad naised» on Kanal 2 eetris täna õhtul kell 20.00.

Kell 20.30 alustab uus tutvumissaade «Karvased kosilased», mille sarnast Eesti telemaastikul varem nähtud pole. Igas osas tuleb ühel võluval vallalisel valida partner kahe kosilase vahel, kes on end peitnud loomakostüümi. «Karvased kosilased» on uus suhtesaate formaat, mis tõestab, et armastus ei küsi nägu, vanust ega sugu. Saadet juhib armastatud telenägu Hanna Martinson.

Värske kohtingusaade «Karvased kosilased» Kanal 2 ekraanil täna kell 20.30.

Kell 21.30 stardib armastatud draamasarja «Pilvede all» 20. juubelihooaeg, mis pöörab sel kevadel senisest suuremat tähelepanu armastusele. Milline on ikkagi see «õige» armastus, kes seda endale lubada võib ja kas armastus seab tingimusi? Uuel hooajal saame kaasa elada kõikidele endistele tegelastele, kuid mängu tuleb ka paar täiesti uut tegelaskuju.