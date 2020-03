Austraallanna astus toataimega ämbrisse

Naise sõnul hoolitses ta taime eest kogu aeg, pannes ta kohta, kus oli piisavalt valgust ning regulaarselt puhastas ta taime lehti tolmust, teatab msn.com.

Wilkes lisas, et ta kastis lille teatud režiimiga ja pahandas, kui keegi ta pereliikmetest üritas seda kasta.

Tal oli sukulenti meenutav toalill olnud kaks aastat ja kui ta kevadel hakkas taime ümber istutama, märkas ta, et potis ei olnud mulda, vaid plastik, mille peale oli liimitud liiva.

Ta katsus taime lehti ja alles siis sai aru, et see on kunsttaim.

«Kuidas ma kohe ei märganud, et mulle kingitud taime oli kunst, mitte elus? Kaks aastat hoolitsemist läks aiataha,» kirjutas naine sotsiaalmeedias.

Ta sai tagasisidet, et ei ole ainuke, kes on kunsttaime eest hoolitsenud.

«Üks mu kolleegidest unustas kogu aeg tal tööl olevaid taimi kasta ja need surid. Panin siis ühe kunsttaime ja ta pingutas, et seda kasta. Ta oli kunsttaime kastnud ühe kuu ja alles siis ütlesin, et see on võltstaim,» teatas Wilkesi lugu lugenu.

Sukulendid ehk lihaktaimed ehk turdtaimed on taimed, mille paksudes lehtedes, vartes või juurtes säilitatakse vett. Üldjuhul on need kõrbetaimed.