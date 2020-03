Kas Tokyo 2020. aasta olümpiamängud lükatakse edasi?

Siiani on kõik OMi korraldamisega seotud ametnikud kinnitanud kui ühest suust, et olümpia toimub planeeritud ajal. Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) president Thomas Bach rääkis veel teisipäeval, et tehakse kõik selleks, et olümpia toimuks.

Kuid Jaapani olümpiaminister Seiko Hashimoto ütles eile riigi parlamendis esinedes, et teoreetiliselt on võimalik ka mänge selle aasta sees edasi lükata, kuid seda kokkuleppel ROKiga, vahendas New York Times.

Jaapani olümpia- ja paraolümpiamängude minister Seiko Hashimoto ütles eile, et Tokyo OM ei pruugi alata 24. juulil, nagu planeeritud. FOTO: Eugene Hoshiko/AP

ROKi liige, kanadalane Dick Pound sõnas, et otsus OMi toimumise kohta tuleb langetada hiljemalt mai lõpuks. «Mängude ärajätmine on tõenäolisem kui edasilükkamine või nihutamine paari kuu võrra,» arvas Pound.

Mängude organisaatorid ja orgkomitee on aga selle avalduse ümber lükanud, kinnitades, et ettevalmistus jätkub täie hooga ja kasutusele võetakse kõik meetmed viiruse leviku vastu.

Parim lohutus korraldajatele on hetkel see, et paljude tippspetsialistide hinnangul on suveks koroonapaanika vaibunud.