Steven Spielbergi seksitöötaja karjäärist unistav tütar vahistati seoses koduvägivallajuhtumiga

«See on tõsi,» ütles Pankow lisades, et juhtum oli «arusaamatus».

Spielbergi 47-aastane kihlatu Pankow ei avaldanud, kus juhtum toimus või kes oli seotud, kuid kinnitas, et maailmakuulsa režissööri tütrega on kõik korras.

Mikaela Spielberg vahistati vaid veidi rohkem kui nädal pärast seda, kui auhinnatud režissööri tütar andis teada, et tema suurim soov on saada seksitöötajaks.

Mikaela Spielberg teatas 19.veebruaril, et on teinud juba mitu pornovideot, mis on olnud edukad. Lisaks tahab naine õppida erootilist tantsu, et saada tööd mõnes stripiklubis ning tal on plaan taotleda seksitöötaja litsents.