Poksilegend Mike Tyson puhkes nutma: igatsen ja kardan ennast

«Olin omadega läbi. Täiesti tühi. Sündisin ju selleks, et poksida. Ja siis need päevad on möödas. Alles ei ole enam mitte kui midagi,» rääkis Tyson võideldes pisaratega.

Tysoni tunded olid siiski vastukäivad, sest see isik, see metsik loom, kes ta oli poksiringis, põhjustas ka palju probleeme.

«Samas ma ei soovi, et see sama tüüp mu seest jälle välja pääseks või esile tõuseks, sest siis on põrgu lahti. Naljast on siis asi kaugel. Võib tunduda, et olen kõva sell, kuid vihkan seda kutti. Kardan teda,» ütles Tyson enda kohta.