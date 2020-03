Vapiano arendusjuht Kristi Saluste: tean nüüd, et unistused täituvad

Räägi palun endast ja oma tegemistest – tutvusta, kes oled?

Olen toitlustus- ja teenindussektoris töötanud tänaseks juba 18 aastat, millest ligi 8 aastat Vapianos. Nende aastate jooksul olen töötanud Vapianos mitmel ametikohal. Esimesed viis aastat töötasin Solarise Vapiano restorani juhatajana, seejärel üle kahe aasta operatsioonide juhina ja nüüd sellest aastast olen Vapianos arendusjuht.

Millised on arendusjuhi tööülesanded Vapianos?

Minu ülesandeks on uute Vapiano restoranide arendamine Baltimaades ja Soomes ning vajadusel olemasolevate restoranide uuendamine. Praegu on käsil mitu erinevat projekti, millest üks suurim on Solarise Vapiano uuendamine, mille taasavamine toimub aprilli alguses. Nii palju võin öelda, et sealne Vapiano hakkab olema võimas – läbi kolme korruse ja 320 istekohaga.

Kuid minu esimene arendusprojekt oli Foorumi Vapiano uuendus aasta tagasi ja seni suurim projekt Ülemiste Vapiano restorani ehitus möödunud aasta juunis. Võib öelda, et need olid minu esimesed proovikivid, mille edukas sooritus viiski mind arendusjuhi ametikohale.

Vapiano FOTO: MHK Foto & Disain

Milline näeb välja Sinu tööpäev?

Enamasti algab minu tööpäev objektide külastamisega, kus vaatan üle, kuidas tööd on edenenud, kas kõik sujub ning oleme kõigega graafikus. Seejärel on mitmeid kohtumisi ja koosolekuid nii ehitajate, arendajate kui ka erinevate koostööpartneritega, et kõik võimalikud kitsaskohad ja küsimused läbi arutada. Teine osa päevast möödub enamasti arvuti taga, mil süvenen juba uute planeeritavate Vapianode joonistesse. Sinna juurde käib ka igapäevane tihe suhtlus arhitekti ja projekteerijaga.

Kuna Vapiano on frantsiisiettevõte, peab iga planeeritav restoran ja joonis saama ka frantsiisiandja kinnituse - see tähendab iganädalasi konverentsikõnesid Vapiano peakontoriga, et iga detail oleks täpselt paigas ning Vapiano standarditele vastav.

Vapiano FOTO: MHK Foto & Disain

Millest kõige enam rõõmu tunned töötades Vapianos?

Imelised Vapiano inimesed, toredad külalised, igapäevased uued väljakutsed, erinevad olukorrad ning teadmine, et ükski päev pole samasugune, on need faktorid, mis teevad minu töö eriliseks ja põnevaks. Ma ei talu rutiini ja just selline väljakutseid täis töö on minu jaoks loodud.

Mis on Sinu edu saladus?

Annan endast alati 110 protsenti teades, et iga projekt tuleb edukalt lõpetada. Minu jaoks ei eksisteeri sõna „EI“ ning ma tean, et kõik on võimalik kui vaid tahta ja sellesse panustada. Loomulikult tuleb ka minu töös ette erinevaid takistusi ja probleeme, ent mind on need käivitavad. Igale olukorrale leidub lahendus ning ma ei jää käed rüpes ootama, et keegi minu eest midagi ära teeb.

Milline on Sinu elu moto?

Minu elu juhtmõte on: kindel tahe on kõikvõimas!

On Sul olnud mõni eriti meeldejääv olukord, sündmus või seiklus Vapianos?

Neid toredaid ja naljakaid hetki on muidugi palju olnud, kuid välja võin tuua näiteks Vapianode avamised. Nendes on midagi erilist. Need on kui eraldi suured sündmused, mis tekitavad igale meie tiimiliikmele lahedaid mälestusi ja annavad positiivset energiat. Muidugi on avamised ka rasked, sest kogu tiim peab panustama uute töötajate väljaõpetamisse ja selle nimel tehakse pikki tööpäevasid enne restorani avamist. Kuid kunagi ei näe kellegi silmis väsimust, tüdimust – seal on hoopis sära. Iga avamine kulmineerub ka ühe toreda avamispeoga, kus iga panuse andnud töötaja saab osaleda ja Vapiano kuulsat „pannitantsu“ esitada.

Vapiano FOTO: MHK Foto & Disain