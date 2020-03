PILDID JA VIDEO ⟩ Kylie Jenneri üks öö luksusvillas maksab keskmise eestlase aastapalga

Kardashianite klanni noorim liige Kylie Jenner on veetmas puhkust Bahama saartel, vahendab Daily Mail. Jenner on endale, oma tütrele ja kahele sõbrannale rentinud luksusvilla Rosalita, kus on saadaval kõik, mida hing ihaldab.

Luksusvilla Rosalita Bahamal, mille saab rentida maksimaalselt 12 inimesele. FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Luxury Retreatsi kohaselt on Kariibi mere vaatega villas Rosalita kuus magamistuba ja mahutab maksimaalselt 12 külalist. Üks magamistubadest asub külalistemajas, millel on privaatne välidušš ja terrass (ka suurel magamistoal on eraldi terrass).

Luksusliku mööbliga ja mugavustega kahekordne villa on kaunistatud originaalsete kunstiteostega.

Rosalital on kuus magamistuba ning mitu mõnulemiseks mõeldud ruumi. Villas on originaalsed kunstiteosed ning rentimisel on hinna sees kokk, perenaine/teenindaja jpm. FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Villal on kokku 7,5 tualettruumi, millest viis kuuluvad magamistubade juurde. Muidugi kuulub juurde soojendusega bassein ning külalised saavad soovi korral jalutada villale kuuluval rannal.

Väljas on eraldi paviljon, kus saab nautida kokteile ning grilliõhtuid. Rosalita villa rendihinna sisse kuuluvad ka kokk, perenaine/teenindaja, basseinihooldaja, aednik ja tasuta pesumajateenus. Vajadusel saab külaline endale külmkappi tellida toidu ja broneerida erinevaid tegevusi ning ekskursioone.

Magamistubades on hiiglaslikud voodid, privaatne vannituba ning suurel magamistoal on ka oma terrass. FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Ühel magamistoal on omapärane kuketemaatika. Pildi pealt tundub, et tegu on külalistemaja magamistoaga. FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Asukoha poolest asub Rosalite 10–15 minuti kaugusel uhketest restoranidest ja 1,5 kilomeetri kaugusel Bahama tuntud roosast rannaliivast (Pink Sands).

Üks öö Rosalita villas maksab 13 509 eurot.

Küllap ei ole selline neljale inimesele mõeldud luksuslik puhkus Rosalita villas miljardäri rahakoti jaoks midagi erakordset. Küll on aga selline kulutus keskmise eestlaste jaoks ehk veidi üleliigne.

Villas on ka köök, kus toimetab erakokk. Lisatasu eest saab külastuse ajaks ette tellida ka toidu. FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Näiteks oli eestlase keskmine aastapalk 2019. aastal 13 944 eurot (netos), vahendab stat.ee. See on kõigest 435 eurot rohkem, kui üks öö Bahama luksusvillas, kus Jenner on nädal aega mõnulenud.

Praeguseks on Jenner puhkuse eest välja käinud vähemalt 95 000 eurot.

Bassein on soojendusega ning kõik lõõgastumiseks vajalik on muidugi villas olemas. FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Jenner on puhkuse ajal olnud aktiivne Instagramis ning teinud sõbrannadega koos mitmeid fotosessioone. Ohtratele postitustele vaatamata pole aga Jenner villat maininud (see võib viidata sellele, et tegu pole promopuhkusega), küll on tõsielustaar teinud reklaami enda tootele ja moebrändile Gucci. Neid pilte näed SIIT.