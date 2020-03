Varas pääses vanglast, kuna ta sugu ei saanud kindlaks määrata

Kohtunik oli vahepeal saanud teada, et Le Fey sündis mehena, hiljem sai temast naine, kuid tal puudusid dokumendid, et ta on muutnud sugu.

Kohtunik Mooney tunnistas, et tänapäeva ühiskond on kirju ja on palju erineva soolise ja seksuaalse identiteediga või identiteedita inimesi. «Elame ühiskonnas, kus mitmekesisus on heaks kiidetud. Kõiki julgustatakse olema sellised, nagu nad on,» teatas kohtunik.