Prantsusmaal keelati koroonaviiruse tõttu põsesuudlus

Põsesuudlus «bise» on osa Prantsuse kultuurist, kuid nüüd ei tohi enam nii tervitada, kuna sellega võib haigus levida, teatab businessinsider.com.

Ta lisas, et piirang on ajutine ja kui haiguspuhang möödas, saab tavapärane elu jätkuda.

Prantsusmaa president Emmanuel Marcon keelas rohkem kui 5000 inimesega avalikud kogunemised, et takistada viiruse levimist. Keelu alla läks ka Pariisi poolmaraton, mis oleks pidanud toimuma 1. märtsil. Samuti suleti koroonaviiruse tõttu Pariisis asuv maailmakuulus Louvre’i muuseum.

Prantsusmaal on diagnoositud 73 inimesel uue koroonaviiruse SARS-CoV-2 nakkus ja sellest tingitud haiguse COVID-19 tagajärjel on surnud kaks inimest.

Hiinast Hubei provintsist Wuhanist alanud uue koroonaviiruse epideemia on jõudnud peaagu kõikjale maailmas. Viirusega on nakatunud ligi 90 000 nimest ja surnuid on üle 3000.