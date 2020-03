Rootsi meeste murdmaasuusatäht kaotas Johaugile ja tõmbas karjäärile joone alla

Det är snart dags för den här lillpojken, som 1997 slet sig igenom 11km på 7-mila, att lägga skidorna på hyllan. Det känns självklart lite vemodigt att sluta och det finns mycket jag kommer att sakna efter 11 år i landslaget som har gjort att jag fått upplevla otroligt mycket. Nu ser jag fram emot avslutningen på denna säsong, tävlingarna i Drammen & Kanada/USA blir mina sista världscuptävlingar i karriären.

A post shared by Teodor Peterson (@teodorpeterson) on Mar 2, 2020 at 9:57am PST