Korduvalt Eestis käinud kruiisilaev pandi Norras koroonaviiruse tõttu karantiini

Laev on Haugesundi sadamas, kuna kahel reisijal on uue koroonaviiruse SARS-CoV-2 sümptomid, mille tõttu neile tehti koroonaviiruse test, teatab mtvuutiset.fi.

Kohalike võimuesindajate teatel olid kaks koroonaviiruse kahtlusega reisijat nädal tagasi lähikontaktis kolmanda inimesega, kellel on Saksamaal diagnoositud koroonaviirus.

Aida Aural on kokku 1200 reisijat ja üle 100 meeskonnaliikme.

Kaks koroonaviiruse kahtlusega reisijat on haiglas karantiinis ja laev desinfitseeritakse

Norras on seni uue koroonaviirusega nakatunud 25 inimest.

Aida Aura kruiisilaev külastas möödunud aastal ka Eesti sadamaid. Augusti oli see laev Saaremaa sadamas, kuid oktoobris takistas tugev tuul kai ääres sildumist.

See Saksa kruiisilaev oli 2019 oktoobris Tallinna kruiisihooaja, mis kestab aprillist oktoobrini, viimane laev.

Uue koroonaviiruse epideemia algas möödunud aasta lõpul Hiinas Hubei provintsis Wuhanis ja nüüdseks on see jõudnud 68 riiki.

Koroonaviirusest tingitud haiguse Covid-19 tagajärjel on surnud üle 3000 inimese ja nakatunuid on umbes 86 000. Suurimad haiguskolded on Hiinas, Lõuna-Koreas, Jaapanis, Itaalias ja Iraanis.