NÄKID RAKSUS ⟩ Tõsielustaari Merylin Nau twitteriplahvatus ajas Ada vanduma ja sekkuma pidi Anita

Tõsielustaari algne säuts on nüüdseks kustutatud, ent Merylini täpsustused juhtunule on veel kättesaadavad. «Minu sõnum ei olnud reaalselt kedagi solvata, vaid miks teatud mehed arvavad, et nad võivad naistega käitud nii, kuidas tahavad, sest paljud naised (isegi, kui sina pole selline) annavad signaale/käituvad vastavalt, mis paneb meest arvama, et see on okei naisega haigelt ümber käia.»

Sorry for being stupid (vabanust, ma olin rumal - toim, ingl k) ja ma ei väljendanud ennast piisavalt hästi. Ma usun, et naine on mingis mõttes mehe peegel. Ja mul on kahju naistest, kes sattunud nende meeste ohvriks. Mis me saame teha koos on austada iseennast ja õpetada karmilt oma lastele õigeid väärtuseid,» lisas ta mõne aja pärast Twitterisse veel teisegi säutsu.

Teema osas võttis sõna ka «Rannamajas» osalenud Ada Marie Nelke, kes kirjutas: «Ma ei ole kordagi @merylinnau kohta avalikult halvasti öelnud, aga ausalt ära Eestisse tagasi tule, sa oled lihtsalt debiilik.»

«Hmmm... Sa naerad avalikult selle üle, kui naist klubi põrandal ärakasutatakse ja siis ütled mulle, et ära Eestisse tagasi tule? Kui kahepalgeline hoopis see tweet praegu oli?» vastas Merylin sedapuhku Adale, kes jagas oktoobris oma sotsmeedia kontol rõlget videot.

«Mina vähemalt õppisin vigadest, sa oled lihtsalt oma peas kinni ja seda ei muuda midagi, isegi kui sind üritatakse panna mõistma, et see pole okei. Ära isegi ürita. Sa oled #cancelled,» teatas sedapuhku Ada.

Elu24-le sõnas Merylin, et sai postituse algselt üldsegi Facebookist. «Ühe tüdruku profiililt, kes lisas pildi, et mehed peaksid käituma paremini,» selgitas ta. «Seda kommenteeris keegi, kes ütles, et tema arvab, et see teema on kahepoolne - ei ole nii, et kõik naised on lohakad ja kõik mehed on sead.»

«Mina tulen karmilt kasvatatud perekonnast, kus mulle on õpetatud seda, kuidas ma võin käituda ja kuidas mitte,» lisas ta. «Minu eesmärk polnud kedagi solvata, aga need vaated, mis ma olen kodust kaasa saanud.»

«Ma kirjutasin, et naised peaksid ka käituma paremini, mitte ainult mehed. Mida ma selle all mõtlesin, on see, et ma olen osanud sellest hoiduda, et mind kehvasti koheldakse, sest mind kasvatati nii,» lisas ta.

«Ma tahan seda ka öelda veel, et minu arvamus on see, et kui naistel on õigus käituda nii, kuidas soovivad ja olla nii paljastavad kui võimalik, siis on vastasoo esindajatel ka õigus isiklikule arvamusele.»

«Kui naine käitub ülalpeetult, siis mees ei käitu temaga halvasti, sest ei soovi tema silmis tolgus olla.»