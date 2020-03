Kus on Valdur? Henrik Normann hakkab Maiele uut meest otsima!

Maie on tagasi, ent Madis Millingu poolt kehastatud Valdur jääb sellest ringreisist kõrvale. Sel reedel algaval komöödiatuuril «Vanad aga kobedad» pakuvad Maiele tuge hoopis ansambel Meie Mees ja lembelaulik Sulo ning eesmärgiks on talle üheskoos leida üks asendusmees.



«Kuna Valdur on kogu aeg missioonidel ja tegeleb muude asjadega, siis Maie natuke muretseb, et mees on nii vähe kodus ja tal on vaja leida asendus. Ta proovib, et äkki trehvab mõne asjaliku härraga, kes aitaks kodutöödes ja mängiks natukene,» seletab Normann, miks Maie ootamatult ilma oma abikaasata tuuritama läheb.

Eestlaste poolt palavalt armastatud duot sai vilksamisi näha möödunud suvel toimunud huumorifestivalil Luige Nokk, kui Madis Milling liitus Henrik Normanni kavaga «Parimad palad», kuid nende suurematest ülesastumisest on möödas juba aastaid. «Eks Maie ole natuke vanemaks saanud nagu me isegi kõik, aga tundub, et ta pole meelest läinud. Olen ikka siit-sealt nagu kuulnud ka, et inimesed on põnevil ja tulevad ehk nostalgitsema,» lausub Normann. «Loodame, et läheb jälle sama lõbusalt nagu vanasti!»

Raadioeetrist suurele ekraanile



Normannist sai Maie enam kui 20 aastat tagasi eetris olnud hommikuprogrammis. Tema ja Millingu karakterid osutusid nii menukaks, et peagi jõudsid nad nii tele- kui ka kinoekraanile. Vahemikus 2000-2002 tegutseti ETV eetrisse, aastal 2007 valminud komöödiasarja viimast hooaega näitas aga TV3. Maiest ja Valdurist vändati ka eraldiseisev täispikk mängufilm «Vanad ja kobedad saavad jalad alla», mis oli ka 2003. aastal vaadatuim linateos Eesti kinodes.

Maie kingadesse naasmine pole Normanni sõnul eriti keeruline: «Teda on ju nii palju tehtud, et ta on mul juba nagu veres. Natuke tuli tema maneere meelde tuletada, aga see äratundmine oli mul kiire tulema. Kui parukas on juba peas, siis tuleb peale ka see Maie hoiak.»

Tähelepanelik fänn märkab, et kuulsa daami lokid on ajaga halliks läinud, kuid muid drastilisi muutusi ta Normanni sõnul läbinud pole. «Eks ajaga tule ikka halli, aga Maie on nagu Maie ikka,» kinnitab koomik. «Tema võtab muidugi ju kõiki uusi asju hästi pikalt vastu, aga kui ta võtab need omaks, siis võtab omaks ja ega ta on ikkagi ajaga kaasas käiv proua!»



«Kui tema lähikondlastel Silvil või Väinol peaks olema mingi uus moekas vidin, siis on kindlasti Maiel ka seda vaja. Ja kui mingi asi teeb ikkagi elu lihtsamaks, siis ega Maie selline väga tagurlik ei ole – ta on ikka pigem aldis,» seletab Normann. Ta lisab, et tema tegelaskuju tunneb probleeme lahendades end kui kala vees: «Tal ei tohi olla igav – see on kõige tähtsam! Aga Maiel on praegu probleem ja kui Maiel on probleem, siis ta on äksi ja tahtmist täis ning lahendab kõik asjad omamoodi.»



«Vanades ja kobedates» aitas Maiel tihti keerulisi olukordi lahendada tema särtsakas sõbranna Silvi, keda rahvas kahjuks laval näha ei saa, ent tema roll värskes etenduses on siiski tähtis. «Silvi ei tahtnud küll sellele ringsõidule tulla, aga ta on igal juhul nii-öelda hall kardinal, kes seal Maiet konsulteerib,» kergitab mees lavastuse süžeelt saladuskatet. «Silvi andis talle kõik näpunäited kaasa ja tegi potentsiaalsetele kandidaatidele testiküsimused. Kuigi laval teda pole, on nad sõbrannad edasi.»



Fännid on härra ja proua Põllu naasmist oodanud juba ammu ning seda lootust ei maksa Henrik Normanni sõnul veel täielikult maha matta. «Nii nagu me ütlesime Madisega, siis ega Maie ja Valdur pole kuhugi kadunud. Nad on teinud siin ühe pausi ja mine sa tea, mis tulevik toob. Lootus on ikka. Ma ei tea nüüd, kas film, aga no vaatame – anname veel natuke aega,» muigab ta.

Madis Milling nentis mullu Sky Plusile antud intervjuus, et ülimenukale projektile sai saatuslikuks nende omavaheline tüli. «Meil tekkisid loomingulised erimeelsused,» seletas ta. «Meie enda jaoks hakkas see Maie ja Valduri asi natuke ammenduma, aga sellega on täpselt nii, et siis ongi õige hetk ära lõpetada.»