Uus juhtlõng: Madeleine McCanni kadumist uuriv politsei küsitles baaridaami

Krimiuurijad küsitlesid Briti baaridaami, kes McCanni kadumise ajal oli koos mehega, kes on nüüd kahtlusalune, teatab abcnews.go.com.

Küsitleti 59-aastast Carol Hickmani, kes oli aastaid tagasi koos praegu 51-aastase sakslase Michael Jehlega.

Briti krimiuurijate teatel said nad infot, et Jehle võib olla seotud Madeleine McCanni kadumisega.

Hickman töötas 2007 Portugalis Praia da Luzi kuurordis asuvas baaris, mis ei olnud kaugel majutuspaigast, kus McCannide pere puhkuse ajal elas.

Madeleine McCanni pilt Portugalis Praia da Luzis suvituskorterite juures, kust Madeleine McCann 3. mail 2007 kadus FOTO: HUGO CORREIA/REUTERS/Scanpix

Inglanna sõnul lõpetas ta Jehlega suhte enne Madeleine΄i kadumist ning ta ei usu, et ta endine kallim on lapseröövi taga. Naine lisas, et tema vastu tundis huvi ka Portugali politsei, sest ta oli seotud Jehlega.

Hickmani teatel on ta šokeeritud, et ta on siiani politsei huviorbiidis, kuid tema arvates jääbki Madeleine McCanni juhtum lahendamata.

Briti politseile on teada, et Jehle elab Portugalis Praia da Luzist 32 kilomeetri kaugusel. Kui mehe kohta koguneb piisavalt tõendeid, siis võidakse ka tema üle kuulata.

Nii Briti kui ka Portugali politsei on 12 aasta jooksul kinni pidanud ja küsitlenud kümneid kahtlusaluseid, kuid õige lapseröövijani ei ole seni jõutud.

Kui kolmeaastasena kadunud Madeleine McCann on elus, siis on ta praegu 15-aastane.

Madeine McCann kolmeaastasena (vasakul) ja töödeldud politseifotol, millel teda on näha teismelisena FOTO: Teri Blythe/AP/Scanpix

Pärast ta kadumist kahtlustas Portugali politsei, et lapsega juhtus midagi ja vanemad peitsid ta surnukeha. Madeleine΄i vanemad Kate ja Garry McCann eitavad seda ja kirjutasid raamatu, mis nende sõnul puhastab nad süüst.

Portugali endine politseinik Goncalo Amaral, kes juhtis Madeleine McCanni kadumise uurimist, on vastupidisel seisukohal. Ta on veendunud, et vanemad varjavad midagi. Ekspolitseinik kirjutas raamatu «Tõde vale kohta», milles ta enda sõnul näitab, mis lapsega juhtus ja et vanemad lavastasid lapseröövi.

McCannid läksid pärast raamatu ilmumist kohtusse ja said lõpuks võidu. Kohus keelas selle raamatu müümise.

Kate ja Gerry McCann on veendunud, et nende tütar Madeleine rööviti 3. mail 2007 hilisõhtul nende üüritud suvituskorterist. Seal magasid ka kaks nooremat last, kes aga ei näinud ega kuulnud midagi.

Kate ja Gerry McCann näitamas töödeldud fotot oma kadunud tütrest Madeleine΄ist, kes nüüd on teismeline. FOTO: ANDREW WINNING/REUTERS/Scanpix

Vanemad ja nende sõbrad olid sel õhtul lähedal asuvas restoranis õhtustamas ja käisid lapsi iga poole tunni tagant kontrollimas. Kui ema Kate läks kell 21.30 lapsi vaatama, oli Madeleine kadunud.

Sündmuskohale kutsutud politsei teatel ei olnud märke sissemurdmisest ning nad arvasid, et Madeleine võis üles ärgata ja ise tänavale minna, kus keegi ta kaasa võttis.