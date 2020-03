Kas paavst Franciscusel on koroonaviirus?

Paavsti tervis oli halb juba 26. veebruari missal, tal oli palavik ja nohu, ta köhis aeg-ajalt ja viis missa läbi kähiseva häälega rääkides. Franciscus sõnas missal, et soovib koroonaviirusse nakatunute paranemist ja mõistab, kui keeruline on praegu meditsiinitöötajatel.

Vatikan teatas, et Franciscus on külmetanud, kuid ei maininud koroonaviirust.

Hiinast Hubei provintsist Wuhanist möödunud aasta detsembris alguse saanud uus koroonaviirus on levinud 68 riiki. Covid-19 haiguse tagajärjel on surnud 3000 inimest ja nakatunuid on üle 85 000.

Suuremad viirusekolded on Hiina, Lõuna-Korea, Jaapan, Itaalia ja Iraan. Euroopa riikidest on nakatunuid kõige enam Itaalias. Itaalia peaministri Giuseppe Conte teatel on põhjas asuvas Lombardias nakatunuid umbes 50 000 ning 10 linna on karantiinis.