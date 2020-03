Transnaine pürgib tõstjana olümpiale

Hubbardi võimalik osalemine olümpial on tekitanud laialdast diskussiooni, sest võistles Hubbard meestega.

42-aastane uus-meremaalane läbis soovahetusoperatsiooni seitse aastat tagasi ja osaleb pärast seda ainult naiste võitlustel.

Mehena sündinud Laurel Hubbard võistleb kuni 90 kilo kaaluvate naiste seas FOTO: WILLIAM WEST/AFP/Scanpix

Hubbardil läheb naiste seas hästi: hiljuti võitis ta Roomas peetud tõstmisvõistluse 270 kilogrammiga, Vaikse ookeani mängudel saavutas ta mullu kaks kulda ja hõbemedali.

Rahvusvahelise tõsteliidu reeglite kohaselt on Hubbardil täielik õigus võistelda koos naistega. Seda ka OMil, kui Hubbard peaks endale koha lunastama.

Rahvusvaheline olümpiakomitee avaldas transsportlasi puudutavad juhendid aastal 2015. Seal on kirjas, et transsooline atleet võib osaleda naiste võistlustel kui testesteroonitase on 10 nanomooli liitri kohta aasta enne võisltust.

«Midagi pole muutunud, käitume vastavalt reeglitele ja järgime rahvusvahelist protokolli, Hubbard on ise öelnud, et tema osalemine OMil vastab kõigile nõuetele,» rääkis Uus-Meremaa tõstmise olümpiatiimi juht Simon Kent.

Siiski on palju neid, kes kehtivaid reegleid kritiseerivad. Peamiseks põhjuseks tuuakse asjaolu, et murdeea poisina läbinud sportlastel on luud ja lihased tihedamad, kui naistel.

Võistluskeeld?

Kuna tegemist on tõstmisega, siis olulisel kohal on jõud. Mitmed võistluskaaslased ja erinevate riikide treenerid on marus, et Hubbardil lubatakse naiste seas võistleda. Austraalia tõsteliit soovis Hubbardile võistluskeelu peale panna juba 2018. aastal, kuid katse läks vett vedama.

Endine kergejõustiklane Tamsyn Manou (sünd. Lewis) arvas, et liiga palju on spordiametnike seas inimesi, kes on lihtsalt hirmul ning teevad otsuseid lähtudest soovist olla poliitiliselt korrektsed.

Aga näiteks Otago Ülikooli abiprofessori Lynley Andersoni arvates ei peaks spordis soo põhjal üldse vahet tegema.