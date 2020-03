Maailma meedia fookuses: BBC avaldas põhjaliku loo Setomaa muredest

Vahepeal tekitas kerge skandaali, kui maksuamet otsustas seto handsameistrite vastu karme meetmeid rakendada. Kas me aga näeme piiriala rahva tegelikke muresid? Rachel Dobbsi reportaaž aitab veidi silmi avada.

«See on midagi palju enamat, kui mure,» kirjeldab kogukonna juht Õie Sarv . «Justkui juured oleks läbi lõigatud.» Lapsepõlve tänastel Vene aladel veetnud naine on sarnaselt paljude teiste setodega riikide omavaheliste nääklemiste ohver.

Piir on ees

Dobbsi artikkel kirjeldab välismaisele lugejale ka setode tausta. Ugri paganluse ja Pekoga segunenud õigeusk on tallinlaselegi eksootiline, eurooplasest rääkimata. Samuti tehakse seal selgeks, kuidas iseseisvuse järel 4000 setot siia poole piiri jäi, vaid 300 aga Vene aladele.

Dobbsi rõhubki sellele, et range piir keset muistseid elualasid on põlisele setole väga raske. Euroopa Liiduga liitumine ning Venemaa viimase aja viisapoliitika on rahvale teinud raskeks isegi Pihkva oblastis asuvate haudade külastamise.