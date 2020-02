Ettevõtlik Tartu naine pani käima isetehtud maskide äri

Tartlane Merit Lehtsaar kuulutab, et teeb tellijale valmis puntra kodukootud kaitsemaske. Nelipaki eest küsib naine 5 eurot . Maailmas on selliste maskide järele praegu kõva nõudlus, kuigi Eesti tänavatele uusim kõrgmood veel levinud ei ole.

"Minu laps kannab neid talvel, et oleks soe. Viiruste vastu on hea, tolmu eest kaitseb," kirjeldab Merit maskide kasutust. Tõepoolest, paljudes Aasia linnades levisid maskid ka ammu enne kardetud viirusepuhangut.

Siiski tuleb meeles pidada, et koroonaviiruse vastu sellised kerged maskid otseselt ei aita. Maailma Terviseorganisatsiooni esindaja Venemaal teatas just, et kaitsemaskide efekt ei ole mingil viisil tõestatud.