Kanal 2 kevad on täis seiklusi ja nalja, harivat meelelahutust ning ahhetama panevaid lugusid

1. märtsil annab Kanal 2 kevadhooajale hoo sisse paljude eestlaste lemmik «Kuldvillak» . Saadet juhib ikka karismaatiline Eeva Esse . Sel hooajal on tava turniiri sekka oodata pinevaid eriteemalisi mänge ning samuti saab kaasa elada teada tuntud tõsimeelsetele mälumänguritele.

«Kuldvillak» on eetris pühapäeviti kell 19.30.

Reisisaade «Eestlased Dubais» viib alates 1. märtsist televaatajad kuuma päikese alla, Araabia Ühendemiraatide suurimasse linna, Dubaisse. 3,1 miljoni elanikuga superlinn Dubai on koht, kus kasvavad pudrumäed ja voolavad limonaadi jõed. Raha on seal nii palju, et pista käsi suvalisse seinaprakku ning ainult kraba.