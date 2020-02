Weinsteini protsessi kohta liiga paljastavat infot jaganud vandekohtunik pidi peitu pugema

Seitsmest mehest ja viiest naisest koosnev vandekohus leidis 24. veebruaril Manhattani kriminaalkohtus, et Weinstein on süüdi vägistamises ja seksuaalses ahistamises. Endist filmimoguli võib ees oodata kuni 29 aasta pikkune vanglakaristus.

Üks naissoost vandekohtunik (vandekohtunik #2), kes leidis Weinsteini süüdi, on pärast kohtuotsuse väljakuulutamist saanud hirmutavaid ähvardusi. Naise noorema õe sõnul on ähvardused pannud naise olukorda, kus ta on sunnitud end varjama.

Naise õde ei osanud täpsemalt öelda, mida vandekohtunikule ähvardustes öeldi, peale selle, et teda nimetati «pealekaebajaks». Ta ei osanud ka pakkuda, mis oli ähvardajate motivatsioon.

«Ta hakkas sotsiaalmeedias ja e-kirjade kaudu ähvardusi saama, et on pealekaebaja ja kuidas ta sellega hakkama saab,» rääkis vandekohtuniku õde neljapäeval The Postile. «Ta kardab.»

Harvey Weinstein mõisteti 24. veebruaril süüdi seksuaalses ahistamises ja vägistamises. FOTO: SPENCER PLATT/AFP/Scanpix

Anonüümne vandekohtunik sulges kõik oma sotsiaalmeediakontod ja põgenes oma Harlemi korterist pärast seda, kui andis teisipäeval Inside Editionile teleintervjuu. See paljastas tema rolli Weinsteini kohtuprotsessis.

Antud teleintervjuus avaldas vandekohtunik looust, et see otsus aitab ohvritel edasi liikuda. «Pingeid oli väga palju. Kõik olid närvis,» rääkis naine intervjuus. «Võin öelda ainult seda, et temperatuur ruumis oli väga kõrge.»

Ta kirjeldas ka, et tundis asitõenditena esitatud Weinsteini alasti fotosid nähes vastikust. «Proovisin seda blokeerida,» rääkis naine ajakirjanikule. «Aga see esitati meile asitõendina, nii et see ei olnud midagi sellist, mida oleksime võinud blokeerida, kuid on raske selle peale mitte nägu teha.»

Vandekohtunik lisas, et tema käed hakkasid pärast seda higistama, kui ülejäänud vandekohtunikud otsusele jõudsid. «Tundsin, kuidas mu süda hakkas sõna otseses mõttes mu rinnust välja hüppama. See oli lihtsalt, ma ei ütleks, et see närvesööv aga see oli lihtsalt see, «see on see hetk» hetk.»

Anonüümne vandekohtunik #2 andis päev pärast Weinsteini süüdi mõistmist Inside Editionile teleintervjuu, kus kirjeldas kohtuprotsessi tagamaid. FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost

«Iga naine, kes kohtus tunnistas, soovin neile parimat. Loodan, et see on nüüd peatükk, mille nad saavad nüüd sulgeda ja oma eluga edasi liikuda,» ütles nüüdseks ähvarduste eest põgenenud naine oma teleintervjuu lõpetuseks.

Õde, kes vastas meedia küsimustele vandekohtuniku koduuksel ja keeldus samuti oma nime andmast, viitas, et naine kadus enne teleintervjuu avaldamist (25. veebruar). «Ta sulges oma sotsiaalmeedia ja kadus kolm päeva tagasi. Ta arvas, et kui ta korra räägib, jätavad kõik ta rahule,» avaldas Page Six 27. veebruaril.

Vandekohtunik ei ole viimastel päevadel vastanud kellegi, isegi oma kallima, kõnedele ja ei ole selge, millal vandekohtunik kavatseb oma peidukohast koju tagasi pöörduda. Teised naise sugulased keeldusid olukorda kommenteerimast.