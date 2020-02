Hiina kulgur mõõtis Kuu tagumise poole paksu tolmukihti

Hiina Change 4 Kuu missiooni teadlaste teatel uuris kulgur Kuu pinnast Von Karamani karaatris ja ilmnes, et seda katab 12 meetri paksune tolmukiht, teatab businessinsider.com.

Hiina kulgur on maailmas esimene, mis Kuu tagumist poolt uurib, kasutades selleks pinnast läbivat radarit ja teisi seadmeid.

Kuu tolm, mida nimetatakse ka regoliidiks, on talgisarnane aine, mis tekkis miljardeid aastaid tagasi, kui asteroidid noore Kuuga kokku põrkasid.

Teadlased teadsid varem, et selline aine on Kuu nähtaval poolel, kuid nüüd kinnitasid kulguri uuringud, et seda leidub ka pimedamal poolel.