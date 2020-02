Maskid või lauskontroll: kuidas reageerivad viiruse Eestisse jõudmisele sadam ja lennujaam?

Täna hommikul teatati, et Euroopas kiirelt leviv koroonaviirus on jõudnud Eestisse. Pärastlõunal teatati ka teisest välismaalasest, kes viidi PPA Tammsaare büroost tervisekontrolli. Kuidas on aga Tallinna lennujaam ja Tallinna sadam reisijate tervise kontrollimiseks valmis ajal, mil koolivaheaeg on lõppemas ja pered naasevad reisidelt?