Põlengud ja uputused üle elanud Austraaliat tabas uus vastik nuhtlus

Queenslandi kanalisatsioonifirma Nuflow Technologies teatel on viimase aja paduvihmade ja üleujutuste tõttu jõudnud torudesse tuhandeid prussakaid, kes on hakanud nende kaudu majadesse tungima, teatab news.com.au.

Kui märgatakse, et prussakaid on palju, tuleks kutsuda kahjuritõrje.

Prussakas. Pilt on illustreeriv

Nuflow Technologies tegevjuht James Tighe selgitas, et majaomanikel tuleks torusid nüüd sagedamini kontrollida ja puhastada, et sinna sattunud praht prussakaid ligi ei meelitaks.

«Prussakaid leiavad üles torustikes need kohad, kus sisse pääseb. Need putukad suudavad end suruda ka kõige kitsamast pilust läbi. Üleujutused ja vihm on võinud torusid nõrgendada ja neisse pragusid tekitada, tuues nii kööki kui vannituppa kutsumata külalisi,» selgitas Tighe.