Austraallanna sai dušši võttes elektrilöögi

«Andsime kell 12.02 esmaabi eramajas elavale naisele, kes sai duši all olles elektrilöögi. Tal ei olnud nähtavaid väliseid vigastusi, kuid ta viidi Robina haiglasse kontrolli,» teatasid parameedikud.

Päästetöötajate sõnul ei tohi äikesetormi ajal võtta dušši ega teha muud, mis on seotud elektri ja veega, sest see on ohtlik kombinatsioon.