Koroonaviiruse tõttu jäävad maailmas mitmed sündmused ära

COVID-19 tõttu on maailma mitmetest paikades jäetud ära suuremaid ja väiksemaid sündmusi. Veel ei ole selge, kuidas haiguspuhang mõjutab sel suvel Jaapanis Tokyos 24. juulist – 9. augustini toimuvaid olümpiamänge, teatab qz.com.

Rahvusvaheline olümpiakomitee teatas, et kui mai lõpus jätkub viiruse levimine, siis tõenäoliselt jäävad olümpiamängud ära.

Näomaskides naised jalutamas Jaapani Tokyo Odaiba merepargis, tagaplaanil olümpiarõngad FOTO: ATHIT PERAWONGMETHA/REUTERS/Scanpix

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on mures, et uus koroonaviirus tekitab pandeemia, mida on väga raske ohjata. SARS-CoV-2 viiruse vaktsiin on alles väljatöötamisel ja arvatavalt on see pärast kliinilisi katseid alles pooleteise aasta pärast valmis.

Mitmed firmad ja organisatsioonid on teatanud, et nende korraldatavad suursündmused jäävad koroonaviiruse tõttu ära. Need ärajäämised tekitavad rahalist kahju ja logistilisi probleeme.

Nimekiri koroonaviiruse tõttu ärajäävatest suursündmustest:

Maailma mobiilikongress

Mobile World Congress (MWC) on maailma suurim mobiiltelefonide mess, mis pidi toimuma 24. – 27. veebruarini Hispaanias Barcelonas.

Sündmuse korraldajad teatasid veebruari alguses, et see jääb ära, kuna maailmas levib kiiresti uus koroonaviirus SARS-CoV-2 ning Hispaanias on COVID-19 haigusesse nakatunuid.

Facebooki globaalne turundusnõupidamine

Facebooki juhid teatasid, et 9. märtsil USAs San Franciscos toimuma pidanud globaalne turundusnõupidamine jääb ära viiruspuhangu tõttu. Juhid lisasid, et nad ei taha kellegi elu ohtu seada.

Itaalia Milano mööblimess

Itaalia Milano Salone del Mobile on maailma suurim mööblimess, mis pidi toimuma 21. – 26. aprillini. Korraldajad edastasid, et see mess lükatakse koroonaviiruse levimise tõttu edasi juunisse. Põhja-Itaalia on Hiina ja Iraagi kõrval üks uue koroonaviiruse kolletest ning seal on viirus kiiresti levinud.

Moenädal Hiinas, Prantsusmaal ja Itaalias

Märtsi lõpus pidid toimuma moenädal Hiinas Pekingis ja Shanghais, kuid koroonaviiruse tõttu jäävad need moesündmused ära. Hiina moeloojad ei osale haiguspuhangu tõttu ka Prantsusmaa Pariisi ja Itaalia Milano moenädalal. Nende kahe moenädala korraldajad veel kaaluvad, kas sündmused ära jätta.

Itaalia Milano moenädal 2019 FOTO: Rick Gold/Capital Pictures / GOL/Scanpix

Vormel-1 Hiina etapp

Vormel-1 Hiina etapp Shanghais, mis pidi toimuma 17. – 19. aprillini, jääb COVID- 19 tõttu ära.

Vormel-1 Hiina Shanghai etapp 2019. Esiplaanil Charles Leclerc (Scuderia Ferrari Mission Winnow) ja tema taga Sebastian Vettel (Scuderia Ferrari Mission Winnow) FOTO: HOCH ZWEI / imago images / HochZwei/Scanpix

Veel kaalutakse Austraalia, Bahreini ja Vietnami etapi ärajätmist, kuna uuele koroonaviirusele ei ole suudetud piiri panna.

Kuue rahvuse ragbikohtumised

Iiri ragbiföderatsiooni juht Philip Browne teatas, et kuue rahvuse ragbikohtumised jäävad ära, kaasa arvatud Iirimaa ja Itaalia matš, mis pidi leidma aset 6. – 8. märtsini.

Euroopa karnevalid

Itaalias Veneetsias katkestati koroonaviiruse puhangu tõttu kuulus iga-aastane karneval. Ka Lõuna-Prantsusmaal Nice’is jäeti karnevali viimane päev haiguspuhangu tõttu ära.

Itaalias on koroonaviirusest tingitud haiguse tagajärjel surnud 12 inimest ja nakatunuid on üle 400.

Prantsusmaal on kaks inimest haiguspuhangus surnud ja 17 on nakatunud.

Hiina rahvakongress