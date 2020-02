Veidi kannatust: USA ilmaportaali järgi võib Eestis päevitusriided peagi valmis panna

Ennustus muutub veel, kuid praeguse seisuga on märtsis üsna jahe, sajab lund ja öisel ajal langeb temperatuur miinuspoolele. Siiski on ka päikeselisi päevi, mil päevane temperatuur ulatub pluss 5 kraadini.

Aprill algab ligi 10-kraadise soojaga, kuid oodata on vihma.

Kevadine vihm. Pilt on illustreeriv

Ilm on muutlik, päike vaheldub vihma ja isegi lumesajuga. Temperatuurid on 6–15 soojakraadi vahel, kuid on öid, mil võib olla miinuskraade ja seda isegi aprilli lõpus.