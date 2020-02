PAPARATSO ⟩ Hollywoodi staar Nicolas Cage näitas salapärasele pruudile oma hauakambrit

Filmistaar ja tema naissoost kaaslane käisid New Orleansi Prantsuse kvartalis kuulsal surnuaial vaatamas 2,7 meetri kõrgust hauakambrit. Püramiidikujulise kambri ostis Cage endale endale 2010. aastal.

See on esimene kord, kui Cage'i on avalikult koos oma uue kallimaga nähtud. Näitleja on oma armuelu pärast lühiajalist Las Vegases sõlmitud abielu meigikunstnik Erika Koikega meedia eest pigem varjanud.

Näitleja Nicolas Cage'i hauakamber. FOTO: SWNS/Scanpix

Üks pealtvaatajatest kirjeldas, et Cage saabus uue kallimaga koos autojuhiga mustas autos. «Ta oli seal 15 minutit, vaatas oma hauakambrit ja siis tuli ta välja.»Pärast külastust lehvitas Cage pealtvaatajatele ja soovis kõigile head Mardi Gras'd.

Cage'i hauale on kirjutatud ladinakeelne väljend «omnia ab uno», mis tõlkes tähendab «need kõik ühest». Samale iidsele kalmistule on maetud ka voodoo kuninganna Marie Laveau.

Näitleja pole ekstsentrilist ostu selgitanud, kuid ta on tuntud oma eklektiliste ostumaitsete poolest. Kaks saart Bahama saartel ja kaheksajalg on vaid mõned asjad, millele ta on oma miljonid kulutanud.

Nicolas Cage näitas oma uuele kallimale oma hauakambrit, mis ta kümme aastat tagasi endale soetas. FOTO: SWNS/Scapix

Cage'i ja Koike abiellusid 2019. aasta märtsis. Abielu jõudis kesta vaid neli päeva, kui näitleja lahutust nõudis. Ta väitis, et ta oli abielludes liiga purjus, et oma tegu mõista.

Lahutus jõustus mais ja Cage tunnistas, et kogemus viis ta endast välja. «Ma ei taha sellest eriti rääkida. Olin selle pärast ja asjade käigust päris ärritunud,» tunnistas Cage New York ajakirjale.

Näitleja Nicolas Cage oli abielus Alice Kimiga 12 aastat. Neil on ühine poeg. FOTO: REUTERS/Scanpix

Cage on olnud abielus neljal korral, vahendab IMDb andmebaas. Tema esimene abielu näitleja Patricia Arquette'iga kestis kuus aastat. Pärast seda abiellus ta 2002. aastal Elvis Presley tütre Lisa Mariega, kuid paar andis lahutuse sisse kõigest paar kuud pärast Hawaii pulmi. Nende lahutus jõustus 2004. aastal.