Matusebüroo ees suitsu teinud leinajad said politseilt ebameeldiva üllatuse

Ann Bentley ja John Harpur jalutasid tagasi Burnley kalmistul asunud matusebüroos toimunud matustele, kui neile lähenesid politseinikud, kes ulatasid paarile trahvikviitungid summas 80 naela, vahendas The Sun.

Turvakaamerasalvestiselt on näha, et võimuesindajad jälitasid suitsu teinud paari ja järgnesid neile isegi majja, justkui oodates, et saaks neid trahvida.